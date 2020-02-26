The Guardian: Лидеры США и Британии могут приехать в Украину перед Днем победы в России

Западные лидеры думают, как почтить память совместной победы над нацизмом и при этом не поддержать российскую армию, которая оккупировала часть Украины.

Российское празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в мае ставит столицы на Западе перед острой дилеммой: посещать церемонию или нет. И кого послать.

На протяжении последних нескольких недель этот вопрос обсуждают между собой чиновники Великобритании и США, пытаясь скоординировать свои ответы. Но решение усложняет непредсказуемость президента Дональда Трампа, а также согласие президента Франции Эммануэля Макрона принять приглашение Владимира Путина в Москву на 9 мая, которое он дал, не посоветовавшись с союзниками по НАТО. Об этом пишет The Guardian.

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Для США, Британии и других западных сил отказ от участия в московском праздновании может стать подтверждением раскола на Западе. Кроме того, это может быть выставлено как неуважение к общей жертве в борьбе с нацизмом. С другой стороны, присутствие на грандиозном военном параде в Москве может стать сигналом одобрения российского военного авантюризма. Ведь западные лидеры будут смотреть на отряды, которые принимают участие в убийстве мирных жителей Сирии, оккупации Крыма и кровопролитии на Востоке Украины.

«Было бы недостойно для западных лидеров чествовать армию в униформе, которая до сих пор держит в оккупации части Украины, или отдавать честь тем самым отрядам, которые убивают людей в Идлибе», - сказал неназванный европейский дипломат.

Западное участие в праздновании Дня победы может быть также использовано Москвой как доказательство поддержки ее попыток переписать историю Второй мировой войны включительно с отбеливанием пакта «Риббентропа-Молотова» от 1939 года, заключенного режимами Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Этот договор включал раздел Польши армиями нацистской Германии и СССР. Российское посольство в Вашингтоне утверждает, что лидеры Китая, Индии, Франции, Беларуси, Кубы, Кипра, Чехии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Северной Македонии, Палестины, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Венесуэлы подтвердили свое участие в праздновании Дня победы.

«Есть еще несколько лидеров государств, которые не ответили на наше приглашение», - сказал посол РФ Анатолий Антонов.

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Вместе с тем, Путин исключил из своего «списка приглашенных» Польшу и Норвегию. Украина и Литва уже заявили, что не собирались ехать на парад в Москву, даже если бы их пригласили. В Эстонии министр обороны предостерег президента от принятия российского приглашения, утверждая, что это будет означать "косвенное согласие с российской риторикой".

Дональда Трампа, Бориса Джонсона и Ангелу Меркель Кремль ждет в гости в мае, но они еще не дали ответ. Дипломаты трех соответствующих стран координируют свои позиции. Хотя в частных разговорах они высказывают раздражение тем, что Макрон не посоветовался с союзниками, прежде чем соглашаться на приглашение Москвы. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, он повторил приглашение Путина во время встречи с Трампом в Вашингтоне в конце прошлого года.

«Он выразил заинтересованность в участии в этом событии, если график это позволит», - сказал Лавров.

В мае предвыборная кампания Трампа будет в разгаре. Поездка в Москву может придать вес обвинениям демократов, что президент США под влиянием Владимира Путина. Но ядро избирателей Трампа просто игнорирует эти утверждения.

Издание пишет, что Вашингтон и Лондон в качестве альтернативы рассматривают возможность участия лидеров США и Великобритании в чествовании памяти солдат в Москве. Но они не будут присутствовать на военном параде. При этом, они могут выступить с совместным заявлением, в котором дистанцируются от военных операций Путина в Украине и Сирии, а также от попыток Кремля переписать историю. Другой способ сбалансировать участие в российских мероприятиях ко Дню победы – это участие в церемониях, которые пройдут в Украине 8 мая. Правительство в Киеве пытается представить украинские мероприятия как более подобающий способ почтить жервт Второй мировой войны без риска продемонстрировать поддержку российской агрессии.

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«Украина отмечает 8 мая как день памяти и примирения вместе со всем демократическим миром. Пять лет назад по случаю 70-й годовщины конца Второй мировой войны Украина отказалась от советского, а теперь российского стиля празднования сталинской победы над нацизмом», - сказал изданию украинский чиновник.

«Именно поэтому Украина приглашает страны посетить памятные события в Киеве. Мы сейчас работаем над всеми деталями. Информация о логистике и повестка дня будет доступна чуть позже. Несмотря на все выше упомянутое, мы надеемся, что США примут участие в памятных событиях 8 мая в Киеве», - добавил собеседник издания.

Правительство Украины думает над тем, чтобы пригласить министра обороны США, чтобы это стало сигналом о важности американской военной помощи в борьбе против российской агрессии. Другие страны тоже думают над тем, чтобы использовать участие в памятных мероприятиях в Киеве для балансировки поездки в Москву.

«Важно помнить, что другие страны бывшего СССР тоже участвовали в войне. Это заслуга не только России, и стоит это признать», - сказал неназванный западный дипломат.