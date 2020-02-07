Минобороны Эстонии посоветовало президенту страны не ехать на парад к Путину 9 мая
Министерство обороны Эстонии советует президенту республики Керсти Кальюлайд не ехать на военный парад 9 мая в Москву в честь Дня Победы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы оборонного ведомства Юри Луйка в интервью эстонским СМИ.
"Не советую [принимать приглашение], особенно учитывая нынешнюю ситуацию", - сказал он в интервью газете Sakala.
По его словам, российский МИД недавно выступил с заявлениями, "которые касаются преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова-Риббентропа, о Польше и Чехии". "В таком контексте, - считает глава Минобороны, - пребывание почетным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику".
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Президент Эстонии посещала Москву 18 апреля 2019 года, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства страны.
Позднее ее принял в Кремле Владимир Путин, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов между официальными лицами РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Кальюлайд пригласила Путина посетить балтийскую республику в 2020 году.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Эстонии заявила о важности поддержания диалога с Россией, но не ценой общих принципов.