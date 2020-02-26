В Индии на протестах погибли десятки людей, сотни раненых (фоторепортаж)

В стране продолжаются протесты против нового закона о гражданстве.

Не менее 20 человек погибли на протестах против нового закона о гражданстве в столице Индии Нью-Дели.

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Около 190 человек получили ранения, сообщил представитель одной из больниц в среду, 26 февраля, передает DW.

Полиция также заявила, что десятки ее сотрудников пострадали.

Как сообщается, столкновения продолжаются уже несколько дней. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал министра внутренних дел страны Амита Шаха задействовать армию, так как полиция неспособна контролировать ситуацию.

Премьер-министр Индии отреагировал на протесты спустя несколько дней после начала очередной вспышки. Нарендра Моди призвал жителей столицы "сохранять мир и братство".

По мнению наблюдателей, нынешние протесты - самые ожесточенные за десятилетия. Последняя волна началась 23 февраля, после того как группа индуистов атаковала участников сидячей забастовки, недовольных законом.