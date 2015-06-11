Россия теряет популярность среди немецких туристов

Это констатировали опрошенные DW.DE немецкие туроператоры. Вследствие событий в Украине представление многих немцев о России резко ухудшилось, говорят представители отрасли.

Читайте такжеРоссийские туристы устроили драку в самолете, летевшем из Гоа (видео)

По данным директора турфирмы Schnieder Reisen Карстена Оккенса, в 2014 году спрос на путешествия в Россию сократился на 50-60 %. О восстановлении спроса в этом году говорить не приходится, отмечает он. "Стандартные туры, которые обычно довольно хорошо расходятся, в этом году продать непросто", - рассказал Карстен Оккенс. Тот факт, что украинский кризис больно ударил по популярности России как туристическом направлении, подтвердила менеджер по реализации одного из крупнейших немецких туроператоров Dertour Астрид Бэк. В то же время она отметила некоторое оживление спроса в 2015 году.

Среди факторов, которые сдерживают туристический интерес немцев к России, игроки немецкого рынка также называют необходимость получать визу и не слишком привлекательный имидж страны, который формируется на фоне критического освещения России в немецких СМИ. По этой причине спрос на поездки в Россию падает уже несколько лет, отметил Карстен Оккенс.

Между тем, Россия надеется привлечь иностранцев в новом туристическом сезоне маркетинговой кампанией. В течение года Федеральное агентство по туризму РФ планирует открыть представительства в пяти странах. Национальные туристические офисы будут заниматься продвижением России как направления для путешествий. В мае такое представительство открылось в Дубае. В июне заработает офис в Берлине. В ближайшие месяцы планируют открыть офисы в Хельсинки, Пекине и Риме.

Вследствие кризиса в Украине и экономического кризиса в России россияне тоже меньше выезжают на отдых за границу. Минувшей зимой на горнолыжных курортах Австрии и Германии недосчитались российских туристов. По результатам января количество россиян, посетивших Австрию, сократилась более чем на четверть по сравнению с предыдущими годами.