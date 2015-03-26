США и Франция нанесли авиаудары по позициям "Исламского государства" в Ираке

На этот раз таким образом они поддержали наступление правительственных сил Ирака на подконтрольный боевикам-исламистам из "Исламского государства" город Тикрит, передает DW.DE.

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По сообщению представителей Пентагона, нанесены 17 ракетно-бомбовых ударов по 12 целям вокруг Тикрита. Цели накануне определили во время разведывательных операций. Среди целей - президентский дворец бывшего диктатора Саддама Хусейна, который стал штаб-квартирой для боевиков "Исламского государства", сообщили представители минобороны Ирака. По их данным, международная коалиция предоставляет иракским военным разведывательную и совещательную помощь.

По словам американского генерала Джеймса Терри, ракетно-бомбовые удары были точечными, чтобы уберечь жизни мирных жителей и избежать разрушений инфраструктуры. Ударам подверглись лишь позиции боевиков, добавил генерал.

Кроме того, впервые с начала проведения ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков "Исламского государства" на севере Ирака, к силам международной коалиции присоединились ВВС Франции. По данным пресс-секретаря французского оборонного ведомства, удары нанесены по позициям вокруг Тикрита. Впрочем, спикер не уточнил, какие именно вооружения применили.

25 марта правительственные войска Ирака возобновили начатое почти месяц назад наступление на захваченный боевиками в июне 2014 года Тикрит. Город расположен в 160 км к северу от Багдада. Под контролем исламистов также и крупнейший город на Севере страны - Мосул.