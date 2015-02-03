МИД рекомендует украинским туристам в Египте не покидать пределы гостиниц

Такое предупреждение связано с происходящими терактами на Северном Синае, а также в связи с потенциальной угрозой их проведения в этом регионе, сообщили в департаменте политики и коммуникаций МИДа.

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"Гражданам Украины, которые находятся в Египте, рекомендуется воздерживаться от посещения мест чрезмерного скопления людей, осуществления несанкционированной фото- и видеосъемки, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях и других массовых мероприятиях", - отмечается в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте по номеру телефона: +201000039648 (работает круглосуточно) или звонить на «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.