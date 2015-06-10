Германия завершила процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС
13:18, 10 июня 2015Мир
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ФРГ завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
ФРГ ратифицировала ассоциацию Украина-ЕС / adelante.biz.ua
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Отличные новости: Германия завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации и передает соответствующие грамоты в Брюссель", - написал он.
Отличные новости: Германия завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации и передает соответствующие грамоты в Брюссель pic.twitter.com/TbJ3tFXwJz
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 Июнь 2015
Как сообщал УНИАН, 26 марта Бундестаг Германии (нижняя палата парламента) ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
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