Германия завершила процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

13:18, 10 июня 2015
Мир
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ФРГ завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

ФРН ратифікувала асоціацію Україна-ЄС / adelante.biz.ua

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Отличные новости: Германия завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации и передает соответствующие грамоты в Брюссель", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 26 марта Бундестаг Германии (нижняя палата парламента) ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

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