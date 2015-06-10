Германия завершила процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Отличные новости: Германия завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации и передает соответствующие грамоты в Брюссель", - написал он.

Отличные новости: Германия завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации и передает соответствующие грамоты в Брюссель pic.twitter.com/TbJ3tFXwJz — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 Июнь 2015

Как сообщал УНИАН, 26 марта Бундестаг Германии (нижняя палата парламента) ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.