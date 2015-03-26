Бундестаг ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

«Бундестаг ратифицировал Соглашение об ассоциации!!! Danke, Deutschland!», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание ее экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

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16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Также документ должны ратифицировать все 28 стран ЕС.

Уже ратифицировали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС Румыния, Литва, Латвия, Болгария, Словакия, Мальта, Эстония, Швеция, Венгрия, Польша, Хорватия, Дания, Чехии, Ирландии.