Более половины граждан стран НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research Center, передает "Украинская правда".

При этом за предоставление Украине оружия выступает менее половины опрошенных - 41%. Стоит отметить, что в исследовании не указаны доли респондентов, которые выступают против членства нашей страны в Альянсе и поставки ей оружия.

Стало известно, что больше всего поддерживают членство Украины в НАТО граждане Канады (65%), США (62%), Польши (59%), Испании (57%) и Великобритании (57%).

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В свою очередь меньше всего поддерживают вступление Украины в НАТО жители Германии (36%) и Италии (35%).

Кроме того, за поставки Украине оружия больше всего выступают поляки (50%), американцы (46%) и канадцы (44%). Меньше всего - итальянцы (22%) и немцы (19%).

При этом половина опрошенных граждан стран НАТО поддерживает вступление Украины в ЕС, 70% - предоставление Украине экономической помощи от стран Запада.

Также стало известно, что 39% опрошенных считает Россию виновником конфликта на Донбассе, 18% респондентов обвиняют в обострении событий пророссийских сепаратистов.