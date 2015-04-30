На Донбассе с начала перемирия погибли более сотни украинских бойцов - Гройсман
03:03, 30 апреля 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил, что с момента прекращения огня на востоке страны погибли более сотни украинских военных.
REUTERS
"С момента объявления режима прекращения огня 15 февраля украинские позиции были обстреляны более 2,5 тысячи раз; вследствие этого погибло более 100 украинских военных (более 500 ранены)", - цитирует Гройсмана ZN.UA.
Также спикер ВР заявил, что боевики не допускают наблюдателей СММ ОБСЕ к полной верификации отвода крупнокалиберного оружия и продолжают обстреливать из нее силы АТО.
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Кроме того, Гройсман обвинил боевиков в том, что они не хотят обмениваться пленными по формуле "всех на всех".
Спикер ВР добавил, что Россия продолжает удерживать ряд украинцев, среди которых народный депутат и член ПАСЕ Надежда Савченко.
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