На Донбассе с начала перемирия погибли более сотни украинских бойцов - Гройсман

"С момента объявления режима прекращения огня 15 февраля украинские позиции были обстреляны более 2,5 тысячи раз; вследствие этого погибло более 100 украинских военных (более 500 ранены)", - цитирует Гройсмана ZN.UA.

Также спикер ВР заявил, что боевики не допускают наблюдателей СММ ОБСЕ к полной верификации отвода крупнокалиберного оружия и продолжают обстреливать из нее силы АТО.

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Кроме того, Гройсман обвинил боевиков в том, что они не хотят обмениваться пленными по формуле "всех на всех".

Спикер ВР добавил, что Россия продолжает удерживать ряд украинцев, среди которых народный депутат и член ПАСЕ Надежда Савченко.