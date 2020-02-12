У Путина прокомментировали возможность объединить Россию и Беларусь

По данным агентства Bloomberg, предложение Путина изменить Конституцию РФ связано с провалом переговоров по объединению с Беларусью.

Президент России Владимир Путин не предлагал президенту Беларуси Александру Лукашенко объединить два государства.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает «MK.ru».

По словам Пескова, во время своей встречи Путин и Лукашенко говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства, но не об объединении.

«Это не так. Они говорили об углублении союзной интеграции в рамках Союзного государства», - отметил представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждалось, что предложение Путина изменить Конституцию РФ связано с провалом переговоров по объединению с Беларусью. Это, по их мнению, позволило бы Путину стать главой Союзного государства.

Как сообщал УНИАН, президенты России и Беларуси не подписывали никаких документов по итогам встречи в Сочи по углубленной интеграции, которая длилась пять часов.