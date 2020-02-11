Handelsblatt: Запад распадается, а Европа не способна защитить себя от России без США

Нынешняя Мюнхенская конференция пройдет с ощущением бессильности Запада, который все больше теряет единство и решимость действовать.

В конце концов организаторы Мюнхенской конференции по безопасности нашли емкое английское слово для ежегодной большой встречи. Директор Вольфганг Ишингер дал нынешнему отчету о состоянии безопасности заголовок: «Westlessnes». На русский это можно перевести как «Беззападье».

Конференция, которая будет проходить в Мюнхене с пятницы до воскресенья, наверное, ознаменуется ощущением беспомощности Запада, - пишет Handelsblatt.

«Мы должны не просто обсудить 27 отдельных кризисов, а поставить фундаментальные вопросы о мировом порядке или беспорядке, о будущем Запада», - сказал Ишингер в понедельник, когда представлял свой отчет.

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Он отметил, что западный мир был основой мирового порядка, но теперь он под давлением. В документе, который представил Ишингер, вообще речь идет о его распаде. Вероятно, это правда. США и страны Европы как минимум с начала президентства Дональда Трампа больше не преследуют одинаковые цели. Да и европейцы между собой тоже уже давно не столь единодушны, как мечтали канцлер Германии Гельмут Коль и президент Франции Франсуа Миттеран после завершения Холодной войны. Правые популисты в Венгрии и Польше точно не ассоциируют себя с концепцией отрытой к миру либеральной демократии.

Авторам отчета Мюнхенской конференции очевидно, что распад трансатлантического единства или «Беззападье» уже давно было проанализировано во всех его измерениях. США и Европа давно перестали экономически доминировать в мире. Китай и подъем Азии изменили равновесие. Глобальный опрос Pew Research Center, включенный в Мюнхенский отчет, четко на это указывает.

Согласно опросу, США остаются бесспорным экономическим лидером лишь для жителей Южной Кореи, Японии и, собственно, для самих американцев. В европейских странах, таких как Германия, Франция в Великобритания, эту роль отдают больше Китаю. Такого же мнения придерживаются в Мексике, Бразилии и Турции. В Кении и ЮАР американская экономика тоже теряет значение, а Китай – наоборот.

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В общем, 30-50% опрошенных называли США и Китай важнейшими экономиками мира. Евросоюз в таком статусе видят максимум 13% опрошенных. С точки зрения Мюнхенского отчета, экономическая сила и способность продвигать интересы в сфере безопасности очень связаны между собой. Поскольку США еще со времен администрации Барака Обамы отказывались брать на себя роль глобального полицейского, Европа должна была восполнить этот пробел. По крайней мере в том случае, если мир и дальше должны формировать западные ценности демократии, рыночной экономики и личной свободы. Однако, после аннексии Крыма войсками России в 2014 году европейцы не смогли показать себя как боеспособный военный блок.

«Я крайне разочарован неспособностью европейского сообщества. Очень стыдно, что ЕС с почти 500 миллионами жителей во многих кризисах не может продемонстрировать свою дееспособность, которую он должен показать. Почему мы совершенно не способны сделать свой вклад в завершение войны в Сирии?» - сказал Ишингер.

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Организаторы Мюнхенской конференции собираются призвать Европу решительно действовать. Тем более, что в этом году событие впервые посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Он хочет обсудить совместную ядерную стратегию. С одной стороны, он хочет укрепить ядерное сдерживание в интересах Европе. Французские ядерные силы до сих пор не координируются с НАТО. Но в будущем они должны служить защите Европы. В то же время, Макрон хочет инициировать ядерное сдерживание, согласовав его с европейцами и НАТО.

Мюнхенская доклад также содержит анализ британского центра IISS, согласно которому Европа сейчас не способна без помощи США отразить нападение России на страны Балтии. Также для зон обострения и войн вблизи внешних границ ЕС, в частности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, у Европы нет собственного решения.

«Защита Европы сейчас невозможна без помощи США, на что еще раз указал отчет Мюнхенской конференции», - говорится в статье.

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Именно поэтому, несмотря на хаотическую внешнюю политику Дональда Трампа, для Ишингера так важно, чтобы США вновь были представлены на Мюнхенской конференции. Госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер объявили о своем участии, так же, как и один из злейших врагов американского президента лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси.

Ожидается, что на Мюнхенской конференции в этом году будут вновь обсуждаться 27 отдельных кризисов вместо решения основной проблемы «Беззападья». Впервые в истории Ишингер даже пригласил к участию представителей правительства Северной Кореи. Заместитель министра иностранных дел Германии сначала согласился на это, но потом в понедельник изменил свое решение.