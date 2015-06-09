Россия отказалась признавать ежегодный отчет МАГАТЭ, в котором Севастополь признан украинским

Об этом заявил глава российской делегации в МАГАТЭ Григорий Берденников, сообщает пресс-слуба МИД России.

Российский представитель назвал эти положения отчета "юридически и политически ничтожными" и такими, которые "противоречат объективной реальности".

"Мы официально проинформировали Секретариат МАГАТЭ о том, что соответствующие установки в Крыму находятся под российской юрисдикцией, и предложили Агентству применять к ним гарантии в соответствии с нашим соглашением о гарантиях", - заявил Берденников.

Читайте такжеМАГАТЭ осудил попытки России присвоить ядерные объекты в КрымуБерденников в ходе выступления настаивал на российской версии событий, в рамках которой в результате "государственного переворота в Киеве" в прошлом году население Крыма и Севастополя на "референдуме" приняло решение о выходе из состава Украины.

Таким образом, РФ просит МАГАТЭ отразить свою позицию в соответствующих отчетах организации.

После замечаний ряда стран относительно озвученной российской стороной позиции, Берденников отметил: "Мы стоим на основе реальности и международного права, они живут в видуманном мире".

Ранее УНИАН сообщал, что Украина подала поправку в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении ядерных установок в Крыму, в частности исследовательского реактора ИР-100 в Севастополе, для закрепления ответственности за эти объекты за Россией.