Россия отказалась признавать ежегодный отчет МАГАТЭ, в котором Севастополь признан украинским
Россия не признает положения проекта Ежегодного отчета Международного агентства по атомной энергии за 2014 год, в которых Севастополь признан украинским.
Об этом заявил глава российской делегации в МАГАТЭ Григорий Берденников, сообщает пресс-слуба МИД России.
Российский представитель назвал эти положения отчета "юридически и политически ничтожными" и такими, которые "противоречат объективной реальности".
"Мы официально проинформировали Секретариат МАГАТЭ о том, что соответствующие установки в Крыму находятся под российской юрисдикцией, и предложили Агентству применять к ним гарантии в соответствии с нашим соглашением о гарантиях", - заявил Берденников.
Читайте такжеМАГАТЭ осудил попытки России присвоить ядерные объекты в КрымуБерденников в ходе выступления настаивал на российской версии событий, в рамках которой в результате "государственного переворота в Киеве" в прошлом году население Крыма и Севастополя на "референдуме" приняло решение о выходе из состава Украины.
Таким образом, РФ просит МАГАТЭ отразить свою позицию в соответствующих отчетах организации.
После замечаний ряда стран относительно озвученной российской стороной позиции, Берденников отметил: "Мы стоим на основе реальности и международного права, они живут в видуманном мире".
Ранее УНИАН сообщал, что Украина подала поправку в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении ядерных установок в Крыму, в частности исследовательского реактора ИР-100 в Севастополе, для закрепления ответственности за эти объекты за Россией.