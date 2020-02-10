Большинство жителей Венгрии имеют территориальные претензии к странам-соседям - опрос

К каким именно странам претензии - в опросе не уточняется.

Жители нескольких стран - членов НАТО до сих пор сохраняют территориальные претензии к государствам-соседям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

Отмечается, что доля граждан, которые согласны с утверждением о наличии территориальных претензий, наиболее высока в странах Центральной и Восточной Европы. При этом в исследовании не уточняется, к каким именно странам имеют территориальные претензии опрошенные.

Так, около двух третей венгров (67%) согласны с тем, что часть соседних стран принадлежит им. При этом полностью согласны с этим утверждением 40% опрошенных. К примеру, в Турции 58% согласны с тем, что часть соседних стран принадлежит им. А в соседней Греции это мнение разделяют 60% опрошенных.

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В противоположном направлении движутся подобные настроения в западноевропейских странах. В Швеции (82%), Нидерландах (74%), Великобритании (72%), Германии (62%), Испании (60%) и Франции (59%) большинство не согласно с тем, что есть части других стран, принадлежащих им.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о готовности к конструктивному диалогу с Венгрией по вопросам образования для венгерского национального меньшинства.