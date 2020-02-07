Образование для нацменьшинств: Пристайко заявил о готовности к диалогу с Венгрией

Глава МИД предположил, что решение может находиться в плоскости адаптации методологии и подготовки учителей на Закарпатье.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о готовность к конструктивному диалогу с Венгрией по вопросам образования для венгерского национального меньшинства.

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Об этом Пристайко сообщил в Twitter по итогам встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"В первую очередь обсудили вопросы образования. Получили от венгров ряд предложений", - сообщил глава МИД.

"На вопрос наших венгерских партнеров "Какие из национальных меньшинств признаются коренными народами в Украине?", ответ уже дан нашим законодательством - те, что не имеют другого государства, которое отстаивает их права. Например, крымские татары", - заявил Пристайко.

Также он заявил, что в переговорах принимала участие министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Только эксперты знают, как регулировать часы обучения языкам без потерь для учебного процесса и чрезмерной нагрузки. Возможно, решение в плоскости адаптации методологии и подготовки учителей. Готовы к конструктивному диалогу", - отметил глава МИД.