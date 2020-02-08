В ООН назвали количество террористов в Сирии и Ираке

Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы.

Заместитель генсека ООН, руководитель контртеррористического управления организации Владимир Воронков заявил о нахождении в Сирии и Ираке 20–27 тыс. террористов.

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По его словам, «Исламское государство» (ИГ), остается ядром транснациональной террористической угрозы, передает kommersant. «Мы должны оставаться бдительными и быть едиными в борьбе с этим злом. ИГ продолжало свои попытки возродиться и восстановить свой потенциал... Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы», - сказал Воронков во время выступления в Совбезе. По его мнению, они продолжат представлять угрозу и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года был убит лидер террористической группировки «Исламское государство»Абу Бакра аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб при содействии Турции, Сирии, Ирака, РФ и курдов.