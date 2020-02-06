Кремль надеется, что после импичмента Трампа Россию перестанут считать "демоном"

Пресс-секретарь президента РФ убежден, что тогда появятся перспективы к нормализации двусторонних отношений.

В Кремле надеются, что после провала импичмента президента США Дональда Трампа Российскую Федерацию перестанут использовать как «главного демона» в американской политике.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Конечно, для нас главное - чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве, скажем так, главного демона внутриполитической арены США. Для нас это абсолютно неприемлемо», - сказал Песков.

Он убежден, что как только перестанут это делать, то тогда появятся перспективы к нормализации двусторонних отношений.

«Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США», - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли новость о решении сената по импчименту.

При этом он добавил, что подобное решение сената достаточно легко прогнозировалось даже не специалистами по США.

Ранее Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения в деле об импичменте.