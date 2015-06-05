Кремль прокомментировал желание США разместить ядерные ракеты в Европе

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предстоит сначала проанализировать данные сообщения, а потом уже давать оценку, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, мы обратили внимание на эти сообщения СМИ. Предстоит сначала проанализировать эти сообщения, эту информацию перед тем, как давать какую-то оценку. Но, безусловно, мы обратили пристальное внимание на эти сообщения", - сказал Песков журналистам.

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Как сообщал УНИАН, размещение ядерных ракет в Европе США рассматривают как основную среди возможностей по противодействию РФ в свете военного вмешательства Кремля в Украине, аннексии Крыма и других действий в Европе.