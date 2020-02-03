Несколько улиц Лондона эвакуировали из-за найденной бомбы (видео)
20:31, 03 февраля 2020Мир
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ЧП произошло в районе Сохо, в котором располагаются популярные бары и рестораны.
На месте обнаружения бомбы дежурят полицейские / Фото: ВВС
В Лондоне из-за найденной неразорвавшейся бомбы времен Второй Мировой эвакуировали несколько центральных улиц.
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Боеприпас обнаружили во время строительных работ, передает ВВС.
Как сообщается, ЧП произошло в центральной лондонском районе Сохо. В Сохо располагаются одни из самых популярных в Лондоне баров, ресторанов и театров. В частности, были эвакуированы отель и театр с одноименным названием, а также клуб "Граучо". Район также известен тем, что в нем размещены многие крупнейшие дистрибьюторы британской киноиндустрии.
Soho is be evacuated apparently a ww2 bomb not exploded was found @EveningStandard@itvnews@BBCNews@999Londonpic.twitter.com/ufCnIkIxNp— Billy Whiteford (@BillyWhiteford) February 3, 2020
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