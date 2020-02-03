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Несколько улиц Лондона эвакуировали из-за найденной бомбы (видео)

20:31, 03 февраля 2020
Мир
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На месте обнаружения бомбы дежурят полицейские / Фото: ВВС

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Боеприпас обнаружили во время строительных работ, передает ВВС.

Как сообщается, ЧП произошло в центральной лондонском районе Сохо. В Сохо располагаются одни из самых популярных в Лондоне баров, ресторанов и театров. В частности, были эвакуированы отель и театр с одноименным названием, а также клуб "Граучо". Район также известен тем, что в нем размещены многие крупнейшие дистрибьюторы британской киноиндустрии.

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