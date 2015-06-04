ВС США проведут учения с эстонскими военнослужащими
Танковая рота вооруженных сил США, в составе которой танки M1A2 Abrams и боевые машины пехоты Bradley, в пятницу начинает движение из Латвии в Эстонию, где в понедельник начнутся совместные с эстонскими военнослужащими обучения.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главный штаб сил обороны Эстонии.
Прибытие военнослужащих армии США является частью операции Atlantic Resolve, целью которой является демонстрация Эстонии, Латвии и Литвы солидарности союзников по НАТО и гарантии безопасности балтийского региона.
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"Эта операция продемонстрирует нашу возможность быстро передислоцировать наши подразделения в странах Балтии, при необходимости быстро реагировать на возможный кризис или угрозу нашим союзникам", - сказал командир роты капитан Джонатан Пьюнио.
Американское подразделение до конца июня будет размещаться на военной базе в городе Тапа. Учения пройдут на Центральном полигоне и в зоне для учений боевой техники Нурсипалу. В задачи эстонских военнослужащих входят прием и обеспечение логистической и медицинской поддержки союзников.