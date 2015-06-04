ВС США проведут учения с эстонскими военнослужащими

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главный штаб сил обороны Эстонии.

Прибытие военнослужащих армии США является частью операции Atlantic Resolve, целью которой является демонстрация Эстонии, Латвии и Литвы солидарности союзников по НАТО и гарантии безопасности балтийского региона.

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"Эта операция продемонстрирует нашу возможность быстро передислоцировать наши подразделения в странах Балтии, при необходимости быстро реагировать на возможный кризис или угрозу нашим союзникам", - сказал командир роты капитан Джонатан Пьюнио.

Американское подразделение до конца июня будет размещаться на военной базе в городе Тапа. Учения пройдут на Центральном полигоне и в зоне для учений боевой техники Нурсипалу. В задачи эстонских военнослужащих входят прием и обеспечение логистической и медицинской поддержки союзников.