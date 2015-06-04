В России за день разбились два военных самолета, и впервые в истории ВВС РФ - новейший бомбардировщик

В России за день разбились два военных самолета - у границ с Украиной, в Воронежской области новейший фронтовой бомбардировщик Су-34, а также в районе полигона «Ашулук» (Астраханская область) истребитель Миг-29.

По данным Минобороны РФ, у Су-34 лопнуло колесо, после чего он опрокинулся. Ущерб устанавливается. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет. Инцидент произошел на аэродроме «Бутурлиновка». Это первое происшествие с этим новейшим самолетом в истории ВВС РФ.

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Учебный истребитель МиГ-29 потерпел крушение под Астраханью, по предварительным данным, из-за отказа техники. Полеты этого типа самолетов по решению главкома ВВС РФ приостановлены. Для установления причины и обстоятельств аварии в район падения самолета убыла комиссия главкомата ВВС.

«По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники», - пояснили в Минобороны РФ. Летчики катапультировались.