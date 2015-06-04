Российские военные в Приднестровье отрабатывают проведение диверсий "в тылу противника"

Военные разведчики оперативной группы российских войск в Приднестровье отрабатывают проведение диверсий «в тылу противника».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны РФ, российские военные в ходе тренировок отработали задачи в условиях, приближенных к боевым, в дневное и ночное время суток.

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«Военнослужащие выполнили налет на пост условного противника, засаду и другие элементы тактико-специальной подготовки. Разведчики также отработали практические задачи при организации поиска, дозора и наблюдения за объектом «противника», вскрытия системы охраны и скрытого проникновения на особо важный объект с целью получения разведданных», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, после российского вторжения в Крым и на Донбасс в Одесской области на объектах инфраструктуры было осуществлено несколько терактов.

29 апреля начальник Управления Службы безопасности Украины в Одесской области Сергей Батраков заявил, что финансирование совершенных терактов и диверсий осуществляется из РФ.