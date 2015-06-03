ОБСЕ под Донецком обнаружила вооруженных людей с нашивками войск России

Об этом в эфире "Радио Вести" заявил пресс-секретарь миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

"Хочу отметить важный момент, что на прошлой неделе в районе четверга-пятницы (28-29 мая) в районе Донецка наши наблюдатели столкнулись с тремя вооруженными людьми в камуфляже с нашивками российских военных подразделений", - сказал он.

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Вместе с тем, Боцюркив отметил, что наблюдатели также зафиксировали военную технику с российскими номерами и опознавательными знаками.

Как сообщал УНИАН, ранее помощник Генерального секретаря ООН Иван Шимонович заявил, что ООН фиксирует все больше доказательств участия России в конфликте на Донбассе.

Ранее, 21 мая, чиновники ООН поговорили с задержанными на востоке россиянами Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, которые считают себя военнопленными, в то время как Россия называет их бывшими военнослужащими.

Напомним, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили воинскую службу, но действующими военными не являются.