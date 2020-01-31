В Молдове отказались штрафовать телеканалы, показавшие в новогоднюю ночь поздравление Путина

Новогоднее обращение Путина в Кишиневе посчитали "неполитическим".

В Молдове отклонили жалобу неправительственной организации WatchDog, которая требовала оштрафовать местные телеканалы за показ в новогоднюю ночь поздравление президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принял Координационный совет по телевидению и радио. Заявители в своем обращении указали на нарушение закона о борьбе с иностранной пропагандой, по которому в республике запрещен показ информационных и политических передач из РФ.

"Совет постановил, что телеканалы не нарушили законодательство Молдавии. Несмотря на то, что Путин - политик и президент другой страны, его обращение не было политическим", - цитирует в пятницу слова члена КСТР Артура Козмы молдавское издание Media Azi.

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Поздравление Путина в стране показали ряд каналов: "Первый в Молдове", "РТР Молдова", "РЕН Молдова", которые ретранслируют соответственно передачи российских "Первого канала", "РТР" и "РЕН ТВ".

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге арестованы двое уроженцев Кыргызстана за граффити с призывом убить Путина.