Катар не намерен отказываться от ЧМ-2022

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Халед Атыйя, передает Би-би-си. При этом он обвинил требующих пересмотра проведения ЧМ-2022 в Катаре в расизме.

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После разгоревшегося в ФИФА коррупционного скандала, и, в частности, обвинений в том, что Катар мог за взятку получить право проведения чемпионата мира, появились предложения пересмотреть это решение ФИФА. Однако представители ФИФА подтвердили, что Катар сохранит право проведения чемпионата вне зависимости от итогов расследования дела о коррупции среди чиновников ФИФА.

Кроме этого бывший генеральный секретарь Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и бывший член исполкома ФИФА американец Чак Блейзер в показаниях в американском суде заявил, что чиновники ФИФА получали взятки за голоса в пользу заявки ЮАР на проведение ЧМ по футболу 2010 года.