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Российская авиация нанесла удары по Сирии: 10 погибших, 37 раненых

10:57, 30 января 2020
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, 37 получили ранения.

По данным сил гражданской обороны ИдлИба ("Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность роста количества погибших.

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