Российская авиация нанесла удары по Сирии: 10 погибших, 37 раненых

Авиация России нанесла удары по больнице и местной пекарни, в результате чего погибли мирные жители.

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