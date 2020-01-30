Российская авиация нанесла удары по Сирии: 10 погибших, 37 раненых
10:57, 30 января 2020Мир
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Авиация России нанесла удары по больнице и местной пекарни, в результате чего погибли мирные жители.
REUTERS
Российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарни на северо-западе Сирии.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, 37 получили ранения.
По данным сил гражданской обороны ИдлИба ("Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность роста количества погибших.
Российская #авиация в #ночь на четверг нанесла #удар по больнице и пекарное в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии#Идлибhttps://t.co/swN93Ju8Udpic.twitter.com/fMZvoemewf— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 30, 2020
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