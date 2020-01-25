Импичмент Трампа: защита президента США начала предоставлять в Сенате свои доводы

Ранее свои аргументы против президента предоставила сторона обвинения - представители Демократической партии.

Сегодня, 25 января, в Сенате США продолжится судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Слово в деле теперь взяли адвокаты Трампа.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Ранее свои доводы против президента представила сторона обвинения - представители Демократической партии.

Адвокаты президента США под руководством юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне настаивают, что доводы демократов могут создать опасный прецедент для института американского президентства в целом.

По словам Сиполлоне, сенаторы откажут избирателям в праве высказать собственное мнение о Дональде Трампе в ходе президентских выборов в ноябре в случае, если верхняя палата Конгресса согласится с Палатой представителей и устранит Трампа от власти.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп ранее заявил,что считает выдвинутые в отношении его обвинения в рамках процедуры импичмента - "оскорблением Конституции".