Трамп считает выдвинутые против него обвинения "оскорблением Конституции"

Президент США призвал Сенат "решительно осудить опасное извращение Конституции".

Президент США Дональд Трамп считает выдвинутые в отношении его обвинения в рамках процедуры импичмента - "оскорблением Конституции".

Как сообщает "Голос Америки", об этом идет речь в меморандуме Трампа, который опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Статьи импичмента, в настоящий момент находящиеся на рассмотрении Сената, являются оскорблением Конституции и наших демократических институтов", - считает американский президент.

По его словам, сами статьи и процесс, результатом которого они стали, "являются откровенно политическим шагом со стороны демократов в Палате представителей и должны быть сняты с рассмотрения". Трамп убежден, что они обесценивают саму процедуру импичмента и пренебрегают серьезной ответственностью.

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"В рамках процесса, результатом которого стали данные статьи, были нарушены все прецеденты и все принципы справедливости, соблюдавшиеся в рамках расследований по импичменту на протяжении 150 лет. Несмотря на это, демократам в Палате представителей удалось доказать лишь то, что президент не сделал абсолютно ничего предосудительного. Все это – опасное извращение Конституции, которое Сенат должен скорейшим и самым решительным образом осудить", – говорится в меморандуме.

Процесс импичмента начнется 21 января. На процессе будет председательствовать глава Верховного суда США Джон Робертс. Законодателям запрещено говорить и использовать мобильные устройства. Вопросы передаются в письменной форме.

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В качестве стороны обвинения выступят избранные демократами в Палате представителей США менеджеры по импичменту. Защищать президента будет юридический советник Белого дома и члены юридической команды Трампа. Белый дом не принимал участия в рассмотрении вопроса импичмента в Палате представителей, которое закончилось объявлением там импичмента президенту, и назвал этот процесс "фикцией".