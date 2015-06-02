В Турции в ДТП попал автобус с российскими туристами: один человек погиб, 14 травмированы

По данным генконсула России в Анталье Александра Толстопятенко, группа туристов направлялась из Мармариса в аэропорт Даламан, чтобы вылететь оттуда на экскурсию в Стамбул.

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Сообщается, что микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла около 4:30 утра по Москве, все пострадавшие доставлены в госпиталь города Мугла.

По словам одной из пострадавших, причиной ДТП могло стать то, что водитель заснул за рулем. Турецкие СМИ также сообщают, что на дорогу выбежала кошка, и водитель пытался избежать наезда. Сам водитель не пострадал.