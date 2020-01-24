СМИ сообщают о болезни королевы Елизаветы II: в Букингемском дворце прокомментировали информацию

Королева Елизавета начала пропускать официальные мероприятия.

Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью и уехали из Великобритании в Канаду. Они отказались от своих обязанностей почетных членов королевской семьи и финансирования. Их отъезд, а также весь скандал, который спровоцировало их заявление, негативно отразились на состоянии здоровья королевы Елизаветы.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на СМИ, стало известно, что впервые за 66 лет правления Ее Величество пропустила ежегодное собрание Сандригемского женского института. С 1943 года она ни разу не пропускала ежегодные мероприятия, но в этот раз сообщила об изменении своих планов буквально за полчаса до начала мероприятия.

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Кроме того, королеву заметили в церкви со слуховым аппаратом, что сигнализирует о том, что 93-летняя Елизавета начинает терять слух.

Источники в королевском дворце сообщили, что королева Елизавета начала менять и корректировать свой график из-за ухудшения самочувствия. Она планировала быть в женском институте, но в последний момент ей пришлось отказаться.

А вот пресс-секретарь Букингемского дворца ответил в комментарии для прессы, что повода для беспокойства нет и королева просто "немного простужена".