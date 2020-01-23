Трамп установил новый рекорд собственной активности в Twitter
13:10, 23 января 2020Мир
35 0
За 22 января американский президент успел опубликовать 142 твита на своей странице.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп поставил очередной рекорд по количеству публикаций на своей странице в Twitter за сутки.
Читайте такжеПо 15 раз в день: СМИ посчитали, с какой частотой публично врет Трамп
Об этом сообщает сервис Factba.se, который отслеживает активность Трампа в соцсети.
За 22 января американский президент успел опубликовать 142 твита на своей странице. Однако подавляющее большинство из них были ретвитами – 124.
Предыдущий рекорд Трамп поставил 12 декабря 2019 года. Тогда он опубликовал за сутки 123 твита. Наибольшее же количество публикаций в Twitter Трамп сделал еще до президентства – 5 января 2015 года их было 161.
1/2 Final count: 142 tweets for the day on @realDonaldTrump. Last tweet was 6:18 pm on 1/22, a Retweet. Quickie table below. ... pic.twitter.com/HveRFH4Zt2— Factba.se (@FactbaseFeed) January 23, 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter