Трамп установил новый рекорд собственной активности в Twitter

За 22 января американский президент успел опубликовать 142 твита на своей странице.

Президент США Дональд Трамп поставил очередной рекорд по количеству публикаций на своей странице в Twitter за сутки.

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Об этом сообщает сервис Factba.se, который отслеживает активность Трампа в соцсети.

За 22 января американский президент успел опубликовать 142 твита на своей странице. Однако подавляющее большинство из них были ретвитами – 124.

Предыдущий рекорд Трамп поставил 12 декабря 2019 года. Тогда он опубликовал за сутки 123 твита. Наибольшее же количество публикаций в Twitter Трамп сделал еще до президентства – 5 января 2015 года их было 161.