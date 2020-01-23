В Швейцарии полиция водометами разогнала противников Давосского форума

Трое из протестующих, которые использовали пиротехнику и бросались бутылками, были арестованы полицейскими.

В Цюрихе полиция с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль разогнала участников акции протеста против Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию Цюриха, трое из протестующих, которые использовали пиротехнику и бросались бутылками, были арестованы полицейскими.

Читайте такжеЗеленский выступил на экономическом форуме в Давосе (видео)

Вследствие применения демонстрантами петард был ранен прохожий. Кроме того, одного полицейского госпитализировали, хотя причины его повреждений правоохранители не уточняют.

Отмечается, что в демонстрации, которая была предварительно согласована с местными властями, приняли участие несколько сотен человек. Протестующие выступили не только против проведения форума в Давосе, который примерно в 150 километрах от Цюриха, но и призвали к быстрым действиям в борьбе с изменениями климата.

В полиции уточнили, что несмотря на призывы организаторов акции в неприменению насилия, некоторые из ее участников зажигали фейерверки и бросались ими в прохожих, а также разрисовывали витрины магазинов, причинив ущерб на тысячи швейцарских франков».

Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.