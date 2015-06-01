Температура в Индии достигает 47 градусов, из-за аномальной жары погибли более 2,2 тысячи человек

В южных штатах Индии растет число жертв аномальной жары.

По данным властей, жертвами высоких температур в штатах Андхра-Прадеш и Телангана стали уже более 2,2 тыс. человек, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

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В некоторых районах температура поднимается до 47 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, на этой неделе начинается сезон дождей и температура снизится.