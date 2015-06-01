Температура в Индии достигает 47 градусов, из-за аномальной жары погибли более 2,2 тысячи человек
12:38, 01 июня 2015Мир
1848 0
По данным метеорологов, на этой неделе начинается сезон дождей и температура снизится.
REUTERS
В южных штатах Индии растет число жертв аномальной жары.
По данным властей, жертвами высоких температур в штатах Андхра-Прадеш и Телангана стали уже более 2,2 тыс. человек, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Читайте такжеВ Индии люди продолжают умирать от 50-градусной жары: погиб 1371 человек
В некоторых районах температура поднимается до 47 градусов по Цельсию.
По данным метеорологов, на этой неделе начинается сезон дождей и температура снизится.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter