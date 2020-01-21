Российские агенты выдавали себя за сантехников в Давосе – СМИ

В полиции заявили, что не установили связи между визитом россиян в Давос и проведением Всемирного экономического форума.

Швейцария сорвала вероятную шпионскую операцию российских агентов, которые выдавали себя за сантехников в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные газеты Tages-Anzeiger.

В августе 2019 года щвейцарская полиция проверила двух россиян на горнолыжном курорте. «Сантехники» представили дипломатические паспорта и покинули страну.

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В полиции заявили, что не установили связи между визитом россиян в Давос и проведением Всемирного экономического форума.

В то же время гендиректор фонда Hermitage Capital Билл Браудер, который вел кампанию по наказанию российских чиновников в деле о смерти адвоката Сергея Магнитского, заявил, что россияне планировали операцию против него. О чем ему сообщили швейцарские спецслужбы.

"Россияне нацеливаются на всех своих врагов в разных странах. У них огромные ресурсы, и Давос – это важное место. И это то место, куда я могу лично приехать, чтобы бросить вызов российским чиновникам за убийство адвоката Сергея Магнитского", - цитирует издание слова Браудера в интервью Reuters.

Экономический форум в швейцарском Давосе продлится от 21 до 24 января. Наиболее серьезными угрозами для мировой экономики Всемирный экономический форум в Давосе назвал вымирание видов флоры и фауны и климатические катастрофы.