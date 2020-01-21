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В Лондоне прорыв водопровода повлек изменения в работе метро (видео)

13:41, 21 января 2020
Мир
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Прорыв водопровода в Лондоне / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Двухметровый провал возник сегодня утром в центре британской столицы, возле станции Саут-Орк, вода разлилась перед входом в подземку.

Станцию из соображений безопасности закрыли, движение на ветке пришлось ограничить. Затопило и дома местных жителей, некоторых из них эвакуировали.

Без воды остались сотни людей, из-за аварии перекрыли еще и немалый участок дороги. Справиться с паводком пытаются мчсники и коммунальщики.

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