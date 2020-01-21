В Лондоне прорыв водопровода повлек изменения в работе метро (видео)
13:41, 21 января 2020Мир
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Одну из станций из соображений безопасности закрыли, движение на ветке пришлось ограничить.
Прорыв водопровода в Лондоне / скриншот
В Лондоне прорыв водопровода вызвал подтопление и повлиял на работу метрополитена.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Двухметровый провал возник сегодня утром в центре британской столицы, возле станции Саут-Орк, вода разлилась перед входом в подземку.
Станцию из соображений безопасности закрыли, движение на ветке пришлось ограничить. Затопило и дома местных жителей, некоторых из них эвакуировали.
Без воды остались сотни людей, из-за аварии перекрыли еще и немалый участок дороги. Справиться с паводком пытаются мчсники и коммунальщики.
Метро под водой: в Лондоне прорыв водопровода повлиял на работу подземки
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