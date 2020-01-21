В Лондоне прорыв водопровода повлек изменения в работе метро (видео)

Одну из станций из соображений безопасности закрыли, движение на ветке пришлось ограничить.

В Лондоне прорыв водопровода вызвал подтопление и повлиял на работу метрополитена.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПравительство Джонсона проиграло голосование в Палате лордов по соглашению о Brexit

Двухметровый провал возник сегодня утром в центре британской столицы, возле станции Саут-Орк, вода разлилась перед входом в подземку.

Станцию из соображений безопасности закрыли, движение на ветке пришлось ограничить. Затопило и дома местных жителей, некоторых из них эвакуировали.

Без воды остались сотни людей, из-за аварии перекрыли еще и немалый участок дороги. Справиться с паводком пытаются мчсники и коммунальщики.