В Багдаде возле посольства США упали две ракеты - СМИ

Ракеты были выпущены по "зеленой зоне" столицы Ирака.

В Багдаде во вторник в "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные представительства, упали три ракеты "Катюша".

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в полиции Ирака.

По их данным, три ракеты были выпущены из района Зафарания, что за пределами иракской столицы. Две из них упали возле американского посольства.

Информации о пострадавших нет.

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Напомним, в субботу, 4 января, в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке, прогремел взрыв. Рядом с американским диппредставительством разорвались две ракеты.

Позже в сети появилось видео с места взрыва.