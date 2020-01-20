New York Times: Борьба с коррупцией в Украине столкнулась с сильным сопротивлением

Для украинского президента борьба с олигархами и организованной преступностью стала внутренним испытаниям с геополитическими последствиями.

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова только научилась жить с сотнями демонстрантов, которые бьют в металлические прутья и барабаны под окнами ее офиса. И вот демонстранты начались собираться каждое утро возле ее дома.

Незадолго до Рождества духовой ансамбль пришел к ней домой, выполняя похоронную музыку рядом с катафалком и людьми в мрачных балахонах. Участники протеста называли себя частью народной инициативы в борьбе с коррупцией чиновницы. Но Рожкова говорит, что все как раз наоборот. По ее мнению, их прислал миллиардер, которого обвиняют в завладении 5 миллиардами долларов государственных средств и который сейчас ведет ожесточенную битву с НБУ, - пишет New York Times.

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«Если есть такая реакция, это означает, что битва продолжается», - сказала Рожкова, имея в виду сопротивление против антикоррупционных усилий.

Президент Владимир Зеленский занял свою должность прошлой весной благодаря обещаниям очистить страну от теневой сети денег и влияния. Теперь, когда ему приходится иметь дело с давлением требований выполнить свои обещания, он понял, что поставить коррумпированных чиновников и олигархов на коленки тяжелее, чем шутить о них в телевизионном шоу «Слуга народа». Предыдущие президенты Украины тоже на пути к власти обещали обуздать коррупцию. Но обычно эти провозглашенные намерения служили усилием скрыть собственную коррупцию. Сможет ли Зеленский продемонстрировать, что он отличается от прошлых украинских лидеров? Это будет лакмусовой бумажкой для его президентства, а также для жизнеспособности Украины на пути к сближению с Западом.

И без того сложную задачу еще более усложняет то, что Зеленского втянули в скандал вокруг давления администрации Дональда Трампа на Украину и в дело об импичменте, которое появилось в результате. В прошлом Украина пользовалась твердой поддержкой США в обеих битвах: как с коррупцией, так и с Россией. Теперь украинцы говорят, что сигнал из Вашингтона становится все более запутанным. Частично за это ответственен личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани, а также его украинские союзники, которые считают лагерь настроенных на борьбу с коррупцией реформаторов в Киеве своими врагами.

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«Джулиани прилетает и вместо того, чтобы бороться с коррупцией, он поддерживает и встречается со всеми коррупционерами. В результате очень трудно сказать, что это за сигнал, который мы слышим от Америки», - сказала изданию Валерия Гонтарева, которая возглавляла НБУ.

Вместе с тем, антикоррупционные активисты говорят, что видят признаки прогресса. Новый Генеральный прокурор, которого назначил Зеленский, модернизирует свое отравленное взяточничеством ведомство, увольняя сотни прокуроров. Ряд законов, принятых большинством в парламенте, призваны перезагрузить систему юстиции и криминализировать незаконное обогащение государственных чиновников. Президент также подписал законодательную инициативу, которая устанавливает процедуру его импичмента.

Но когда дело доходит до выполнения всех этих решений, то испытания для Зеленского только начинаются. Украинская мафия, к примеру, пытается подкупить и запугать членов правящего блока Зеленского в парламенте, чтобы подорвать законодательные инициативы, нацеленные против организованной преступности. Об этом рассказал изданию председатель депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Они встречают депутатов у их домов и говорят: «Мы знаем, где живут твои родители»», - рассказал он.

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Лишь на прошлой неделе премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке после того, как появились скандальные записи. На них он якобы говорит, что украинский президент имеет «поверхностные» знания об экономике. Гончарук заявил, что ответствены за утечку силы, которые противятся борьбе с коррупцией. Зеленский отказался отправлять премьера в отставку.

New York Times пишет, что президенту Украины нужно продемонстрировать западным кредиторам, что он серьезно настроен преследовать мошенничество крупных масштабов. Только так он сможет получить миллиарды долларов займа от МВФ, который стране очень нужны. В процессе импичмента, который проходит в Вашингтоне, и демократы, и республиканцы часто критикуют Украину как коррумпированную страну. Это усиливает тревоги, что Киеву теперь придется бороться за поддержку обеих партий на фоне продолжения войны с Россией.

«В Америке политики – это продолжение электората. А электорат уже решил, что Украина – коррумпированная страна», - сказал бывший советник по национальной безопасности Зеленского Александр Данилюк, который подал в отставку в сентябре.

«На практике, я ожидаю, что поддержка США будет минимальной в течение этого года», - добавил он.

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В «Центра противодействия коррупции» указывают на то, что СБУ до сих пор требует серьезных изменений, которые бы остановили вмешательство могущественной службы безопасности «во все сферы социальной жизни и бизнес». Вместо функционирования в стиле западных спецслужб, СБУ использует свои широкие полномочия для сбора взяток и закрепления своего широкого влияния по всей Украине.

«Сейчас коррумпированные элиты из разных ведомств пытаются понять, как работать в новых политических реалиях в Украине. Они ищут, кого подкупить, с кем вести переговоры», - сказала изданию исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб уверен, что Украина после распада СССР была особенно уязвимо перед коррупцией, даже в сравнении с другими посткоммунистическими странами Европы. Зажатая между враждующими европейскими силами на протяжении многих веков, у страны нет длительной наследия собственных институтов, которым доверяли.

«Система, которую мы пытаемся изменить сейчас, создавалась и видоизменялась на протяжении 25 лет. Это поднимает вопрос, сколько времени нам понадобится, чтобы изменить ее», - сказал Сологуб.