Пленки премьера: Гончарук рассказал, обижается ли на него Зеленский

По словам Гончарука, с Зеленским они нашли общий язык после публикации скандальных записей.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал, как повлияла недавняя публикация серии аудиозаписей на его отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в интервью телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

"Я думаю, что президент - взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и, я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос, не обиделся ли на него президент.

Он также рассказал, что совещание, во время которого осуществлялась запись, является еженедельным - подобные проводят по понедельникам.

"Мы с Национальным банком сейчас очень тесно сотрудничаем. И это точно не была какая-то встреча, которая является чем-то экстраординарным. Мы постоянно наблюдаем за тем, какие макроэкономические процессы происходят, у нас каждый понедельник совещание. Например, завтра у нас будет примерно такое же совещание. Это регулярное рабочее событие, которое мы проводим регулярно. Для того, чтобы наши органы, которые отвечают за фискальное направление политики, и Национальный банк, который отвечает за монетарную политику, хорошо понимали друг друга", - пояснил он.

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Гончарук также отметил, что у правительства не всегда совпадают позиции с Нацбанком относительно монетарной политики.

17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Президент Зеленский во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи этих разговоров.

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Глава государства отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили. Кроме того, Зеленский требует наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

Вечером 17 января стало известно, что Зеленский не принял отставку Гончарука.