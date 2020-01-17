Американца помиловали за мгновение до смертной казни

Приговор осужденному за убийство заменили на пожизненное заключение.

Американца Джимми Медерса помиловали за несколько часов до смертельной инъекции.

Об этом сообщает UPI со ссылкой на представителей власти штата Джорджия.

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Суд принял соответствующее решение еще 15 января.

Государственный совет по помилованию и условно-досрочному освобождению постановил, что изначально Медерса хотели приговорить к пожизненному заключению. Кроме того, до убийства, за которое он взял ответственность на себя, у него не было судимостей.

В совете по помилованию заявили, что поступок Медерса был «трагическим и бессмысленным», но он все равно не попадает в категорию особо тяжких преступлений.

При этом у Джимми Медерса не будет возможности получить условно-досрочное освобождение.

Как сообщал УНИАН, в США провели первую казнь в 2020 году.