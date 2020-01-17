В США впервые в этом году казнили преступника
10:47, 17 января 2020Мир
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Мужчину казнили за то, что в 2005 он застрелил свою супругу.
Иллюстрация / REUTERS
В США провели первую казнь в 2020 году.
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Как сообщает ТСН со ссылкой на телеканал abc 25, смертельную инъекцию ввели 64-летнему мужчине по имени Джон Гарднер в Техасе. В 2005 году он застрелил свою жену, после чего пришел в полицию и сдался.
Гарднер регулярно бил жену, о чем она неоднократно рассказывала друзьям.
Перед казнью мужчина просил прощения у убитой жены и родных.
Как сообщал УНИАН, 10 января суд Беларуси приговорил к смертной казни двух братьев, виновных в убийстве. Белорусы Илья и Станислав Косте убили свою учительницу, которая жила неподалеку от них, и подожгли ее дом. По данным правозащитников, парни признали свою вину.
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