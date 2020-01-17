В США впервые в этом году казнили преступника

Мужчину казнили за то, что в 2005 он застрелил свою супругу.

В США провели первую казнь в 2020 году.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на телеканал abc 25, смертельную инъекцию ввели 64-летнему мужчине по имени Джон Гарднер в Техасе. В 2005 году он застрелил свою жену, после чего пришел в полицию и сдался.

Гарднер регулярно бил жену, о чем она неоднократно рассказывала друзьям.

Перед казнью мужчина просил прощения у убитой жены и родных.

Как сообщал УНИАН, 10 января суд Беларуси приговорил к смертной казни двух братьев, виновных в убийстве. Белорусы Илья и Станислав Косте убили свою учительницу, которая жила неподалеку от них, и подожгли ее дом. По данным правозащитников, парни признали свою вину.