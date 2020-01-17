Российская оппозиционерка назвала "наиболее вероятного" преемника Путина

По ее словам, в России сейчас "пошла волна слухов, что Путин может уйти в отставку раньше 2024 года".

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев остается наиболее вероятным кандидатом в президенты РФ после ухода с этой должности Владимира Путина.

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Такое мнение высказала российская оппозиционная политик Ольга Курносова, комментируя кадровые перестановки в Кремле, передает «Обозреватель».

"На мой взгляд, сегодня, как и ранее, наиболее вероятной кандидатурой остается Дмитрий Медведев. То, что он ушел в отставку, не должно уменьшать вероятность, а наоборот увеличивать", – заявила Курносова.

По ее словам, в России сейчас "пошла волна слухов, что Путин может уйти в отставку раньше 2024 года".

"Он может уйти в отставку даже в 2020 году. Посмотрим, удастся ли ему помириться с Западом, посмотрим, как пройдет 9 мая, а после этого возможно все – и конституционная реформа, и уход Путина в отставку", – заявила российская оппозиционерка.

Комментируя назначение главой правительства России налоговика Михаила Мишустина, Курносова отметила: "Это не первая такая фигура на посту премьер-министра. Вспомните, например, Виктора Зубкова, который пришел на пост премьер-министра РФ из налоговых органов. Это в стиле Путина – неожиданная кандидатура. При этом человек абсолютно не является самостоятельной политической фигурой. Это для Путина безусловный плюс".