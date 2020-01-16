Путин после назначения Медведева попросил Госдуму создать ему должность

Медведев сегодня был назначен на эту должность указом Путина.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий введение должности заместителя председателя Совета безопасности. Ранее сегодня на эту должность был назначен экс-премьер РФ Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает ТАСС.

"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно тексту законопроекта, заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда также определяются главой государства.

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Ранее сегодня Путин подписал указ, которым ввел новую должность - заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на эту позицию экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности".

Вчера правительство России подало в отставку. Сегодня новым премьером РФ стал Михаил Мишустин.