Назначен новый премьер-министр России
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина председателем правительства РФ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, президент РФ подписал соответствующий указ.
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«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации, назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Другим указом президент РФ утвердил новую должность - заместителя председателя Совбеза России и назначил на эту должность бывшего премьера России Дмитрия Медведева.
Как сообщал УНИАН, вчера, 15 января, после обращения Путина к федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию, правительство Медведева подало в отставку.
На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Сегодня, 16 января, Госдума РФ дала согласие на назначение Мишустина премьер-министром России.