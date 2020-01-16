Назначен новый премьер-министр России

Также Владимир Путин утвердил новую должность - заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на эту должность бывшего премьера РФ Дмитрия Медведева.

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, президент РФ подписал соответствующий указ.

Читайте такжеПутин назначил Медведева своим заместителем в Совбезе РФ

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации, назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Другим указом президент РФ утвердил новую должность - заместителя председателя Совбеза России и назначил на эту должность бывшего премьера России Дмитрия Медведева.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 января, после обращения Путина к федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию, правительство Медведева подало в отставку.

На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Сегодня, 16 января, Госдума РФ дала согласие на назначение Мишустина премьер-министром России.