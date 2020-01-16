Турция отправляет свои войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отправляет войска в Ливию.

Турция отправляет военных в Ливию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters.

Выступая Анкаре Эрдоган заявил, что отправляет военных для поддержки Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.

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Эрдоган добавил, что Турция будет продолжать использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности на юге, в том числе в Ливии.

Эрдоган планирует 19 января встретиться с лидерами Германии, России, Великобритании и Италии, чтобы обсудить ситуацию в Ливии.

Как сообщал УНИАН, в Ливии функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

12 декабря он приказал начать «решающую битву» для захвата Триполи.

26 декабря Ливия официально запросила военную помощь у Турции.

2 января парламент Турции на внеочередном заседании одобрил отправку турецких военных в Ливию.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Ливии незаконно находятся две тысячи боевиков российской ЧВК «Вагнер» и пять тысяч наемников из Судана, которые поддерживают Хафтара.