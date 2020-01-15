Палата представителей одобрила передачу дела об импичменте Трампа в Сенат

Ожидается, что уже на следующей неделе в Сенате начнется судебный процесс.

Палата представителей США проголосовала за отправку в Сенат статей обвинения, выдвинутых против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что Палата представителей утвердила резолюцию, которой определена группа обвинителей в деле об импичменте Трампа. Они будут вести дело против президента США на судебном процессе по импичменту в Сенате.

Рассмотрение дела в Сенате является следующим этапом процедуры импичмента. Ожидается, что судебный процесс в Сенате начнется на следующей неделе.

Как известно, к скандалу в США привел телефонный разговор, состоявшейся в июле 2019 года между президентами Соединенных Штатов и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Критики Трампа обвиняют, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в отношении Хантера Байдена - сына предполагаемого главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет об обвинении по двум статьям - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, по мнению экспертов, лишение Трампа должности президента считается маловероятным, ведь для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой был избран Трамп.