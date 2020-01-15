Облился бензином и поджег: албанец хотел себя сжечь у здания Европарламента
09:36, 15 января 2020Мир
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Мужчина получил ожоги лица и рук.
Пострадавшего госпитализировали / goodfon.ru
У здания Европарламента в Страсбурге мужчина албанского происхождения облился бензином и поджег себя с помощью зажигалки.
Читайте такжеВ Конго протестующие подожгли здание ООН из-за бездействия миротворцев (видео)Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на французские СМИ.
Отмечается, что он получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.
В момент инцидента возле здания Европарламента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи.
Что могло послужить причиной инцидента, на данный момент неизвестно.
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