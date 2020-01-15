Облился бензином и поджег: албанец хотел себя сжечь у здания Европарламента

Мужчина получил ожоги лица и рук.

У здания Европарламента в Страсбурге мужчина албанского происхождения облился бензином и поджег себя с помощью зажигалки.

Читайте такжеВ Конго протестующие подожгли здание ООН из-за бездействия миротворцев (видео)Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что он получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.

В момент инцидента возле здания Европарламента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи.

Что могло послужить причиной инцидента, на данный момент неизвестно.

Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре облили настойкой боярышника и подожгли бездомного.