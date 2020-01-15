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Облился бензином и поджег: албанец хотел себя сжечь у здания Европарламента

09:36, 15 января 2020
Мир
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Пострадавшего госпитализировали / goodfon.ru

Читайте такжеВ Конго протестующие подожгли здание ООН из-за бездействия миротворцев (видео)Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что он получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.

В момент инцидента возле здания Европарламента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи.

Что могло послужить причиной инцидента, на данный момент неизвестно.

Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре облили настойкой боярышника и подожгли бездомного.

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