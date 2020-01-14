Трюдо заявил, что пассажиры украинского Boeing были бы живы, если бы не обострение конфликта между США и Ираном

Если бы не было бы напряженности, если бы в последнее время не было эскалации в регионе, эти канадцы были уже дома со своими семьями, сказал Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо убежден, что пассажиры самолета украинских авиалиний МАУ, который был обстрелян под Тегераном, были бы живы и уже вернулись бы на Родину, если бы не обострение конфликта между США и Ираном.

Об этом сообщает Global News.

«Если бы не было бы напряженности, если бы в последнее время не было эскалации в регионе, эти канадцы были уже дома со своими семьями», – сказал он.

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По его словам, авиакатастрофа является следствием того, что происходит во время войны или конфликта.

«Невинные жертвы получают основной удар. И это напоминает, почему всем нужно так сосредоточенно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы снизить напряженность и найти путь, исключающий дальнейшие конфликты и убийства», – подчеркнул Трюдо.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира). На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за «крылатую ракету".

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.