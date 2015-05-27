В Кремле считают заявления о мобильных крематориях для российских солдат сомнительными
18:35, 27 мая 2015Мир
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В Кремле сомневаются в адекватности и достоверности сообщений некоторых иностранных СМИ, которые утверждают, что Россия доставила в Украину мобильные крематории для сжигания тел российских военнослужащих
REUTERS
Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента республики Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на "Блумберг" сообщили, что погибшие в Украине российские военные сжигаются в передвижных крематориях, доставленных из РФ.
Читайте такжеТела погибших в зоне АТО российских солдат сжигают в мобильных крематориях – конгрессмены США"Я, честно говоря, сомневаюсь в достоверности этих заявлений. Подобные утверждения, конечно, вызывают сомнения в адекватности тех, кто их опубликовал, я уже не говорю о тех, кто их потенциально мог сделать", — сказал Песков.
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