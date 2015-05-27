Бельгия развернула 150 авиарейсов из-за отключения электричества
17:53, 27 мая 2015Мир
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Бельгия закрыла свое воздушное пространство из-за проблем в системе контроля над движением самолетов (Belgocontrol), которые произошли после отключения электроэнергии в среду утром.
Бельгия временно закрыла воздушное пространство / rabstol.net
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DH.be.
Около 150 рейсов были отменены или перенаправлены в другие страны. Из-за переноса рейсов пострадали около 20 тысяч пассажиров.
Воздушное пространство Бельгии было частично открыто в 14.00 по местному времени, что обусловило восстановление около 20% траффика.
Читайте такжеВ воздушном пространстве у Великобритании вновь заметили российские Ту-95 - СМИСейчас система Belgocontrol перезагружается и объем перевозок будет постепенно восстанавливаться.
Первый самолет, который вылетел сегодня из Бельгии, направился в Нью-Йорк. Сейчас приоритет имеют рейсы на отправку, а потом самолеты, которые должны приземлиться.
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