Бельгия развернула 150 авиарейсов из-за отключения электричества

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DH.be.

Около 150 рейсов были отменены или перенаправлены в другие страны. Из-за переноса рейсов пострадали около 20 тысяч пассажиров.

Воздушное пространство Бельгии было частично открыто в 14.00 по местному времени, что обусловило восстановление около 20% траффика.

Читайте такжеВ воздушном пространстве у Великобритании вновь заметили российские Ту-95 - СМИСейчас система Belgocontrol перезагружается и объем перевозок будет постепенно восстанавливаться.

Первый самолет, который вылетел сегодня из Бельгии, направился в Нью-Йорк. Сейчас приоритет имеют рейсы на отправку, а потом самолеты, которые должны приземлиться.