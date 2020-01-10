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В Мексике 12-летний мальчик устроил кровавую бойню в школе

21:13, 10 января 2020
Мир
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Иллюстрация / MEXICO

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Об этом сообщает UNO TV.

12-летний мальчик застрелил двух человек и ранил еще по меньшей мере шестерых - пятерых учеников и одного преподавателя. После этого он покончил с собой. Пострадавших госпитализировали.

Известно, что он жил со своей бабушкой. В здание школы он пронес две единицы огнестрельного оружия.

Как сообщал УНИАН, неизвестный открыл стрельбу в старшей школе в городе Санта-Кларита в американском штате Калифорния.

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